Atterraggio d'emergenza per volo El Al: "Passeggero violento a bordo"

L'aereo era in viaggio da Praga verso Israele, ma si è dovuto fermare a Salonicco, in Grecia. Come ha riferito la compagnia aerea, dopo l’atterraggio il passeggero che ha fatto scattare l'allarme è stato portato via dalla polizia locale

Un aereo della compagnia israeliana El Al, in volo da Praga verso Israele, ha compiuto un atterraggio di emergenza a Salonicco, in Grecia, a causa di "un passeggero violento". Come ha riferito la compagnia aerea, e come riportato anche da diversi media israeliani, dopo l’atterraggio il passeggero è stato portato via dalla polizia locale e non ha opposto resistenza.