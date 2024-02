Giappone, Centrale Fukushima perde 5,5 tonnellate di acqua radioattiva

L'evento non pone alcun rischio per il pubblico e non vi è alcun impatto ambientale fuori dal sito" ha affermato Agenzia internazionale per l'energia atomica in un comunicato

La scoperta grazie a un’ispezione

I lavoratori, durante una ispezione, hanno individuato una perdita da un dispositivo utilizzato per purificare l'acqua contaminata dal nucleare. La maggior parte dell'acqua fuoriuscita sembrerebbe essere entrata nel terreno e una verifica nel canale vicino non ha rilevato un cambiamento significato nel livello di radiazioni. La Tepco ha spiegato che l'acqua è fuoriuscita in una zona nella quale è vietato l'accesso, ma che “prevede di rimuovere il terreno intorno all'area dato che "potrebbe essere rimasto contaminato”.



La dichiarazione di Aiea



L'Aiea a sua volta afferma: "La Tepco ha confermato che non vi è stata alcuna fluttuazione significativa nelle misurazioni delle radiazioni registrate nel sito. L'evento non pone alcun rischio per il pubblico e non vi è alcun impatto ambientale fuori dal sito", ha affermato Agenzia internazionale per l'energia atomica in un comunicato. La dichiarazione afferma inoltre che l'acqua fuoriuscita proveniva dal sistema di filtraggio dell'acqua "come parte delle attività di smantellamento in corso nel sito". L'evento non sarebbe correlato allo scarico dell'acqua trattata dall'ALPS (Advanced Liquid Processing System) secondo l'Aiea.