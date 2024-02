Russia, tensione con l'Ecuador: stop all'importazione di banane

La sospensione delle importazioni è stata presa in seguito alla decisione del Paese latinoamericano di scambiare vecchie attrezzature militari sovietiche con armamenti statunitensi di nuova generazione

La Russia sospende le importazioni di banane e garofani dall'Ecuador, dopo l'accordo tra Quito e Washington per la fornitura di attrezzature militari moderne dagli Stati Uniti, per un valore di circa 200 milioni di dollari, in cambio di vecchia attrezzatura russa.