Uk, il principe Harry ha parlato con Carlo dopo la diagnosi del cancro e volerà a Londra

Il secondogenito del sovrano, da tempo residente in California, ha fatto sapere che tornerà nel Regno Unito. Nella giornata di lunedì Buckingham Palace ha comunicato la malattia del padre, che sarebbe stata scoperta in seguito all'intervento alla prostata

Il principe Harry, secondogenito di re Carlo III d'Inghilterra, ha parlato con il padre dopo che a questi è stato diagnosticato un cancro e andrà a Londra nei prossimi giorni dalla sua residenza californiana negli Stati Uniti per visitare il padre.

Harry consigliere di Stato

Nel mese scorso, prima del ricovero, re Carlo stava lavorando all'obiettivo che si era prefisso prima di salire sul trono: una monarchia snella, in cui solo pochi membri della famiglia reale svolgano compiti di rappresentanza del monarca. I principi Andrea e Harry - che hanno entrambi rinunciato ai loro impegni ufficiali, l'uno nel novembre 2019, l'altro ad inizio 2020 - erano rimasti entrambi consiglieri di Stato, cioè membri della famiglia reale che possono assumere particolari compiti se Carlo non è in grado di farlo o è all'estero; e invece il re, pochi mesi dopo essere salito sul trono, li ha depennati dalle funzioni corrispondenti.