Uk, Sunak: "Tutto il Paese fa gli auguri a re Carlo"

Il primo ministro britannico dopo che Buckingham Palace ha annunciato che al sovrano è stato diagnosticato un cancro: "Non ho dubbi che tornerà in piena forza". Biden: "Sono preoccupato, lo chiamerò". Trump: "Uomo eccezionale"

L'intero Paese manda auguri a re Carlo, dopo l'annuncio di una diagnosi di tumore. "Auguro a Sua Maestà un pronto e pieno ristabilimento. Non ho dubbi che tornerà in piena forza e so che l'intero paese gli fa gli auguri", ha scritto su X il primo ministro britannico Rishi Sunak.