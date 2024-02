Incendi Cile, sono 112 i morti. Indetti due giorni di lutto nazionale

Il bilancio degli incendi in Cile

Per quanto riguarda la situazione delle abitazioni danneggiate o distrutte, il sottosegretario agli Interni Monsalve ha precisato che, data l'entità della tragedia, "è stato possibile effettuare solo una proiezione, attraverso i sorvoli realizzati sulle zone colpite" In base ad essi, ha proseguito, "solo nel comune di Viña del Mar si stimano 12.122 abitazioni con danni di varia entità, mentre a Quilpué se ne stimano 2.701". Per cui, ha proseguito, "a Viña del Mar potenzialmente i senzatetto sono 31.703, e a Quilpué, 7.825". Riferendosi al numero degli incendi, Monsalve, ha indicato che "fino a questa domenica se ne sono registrati a livello nazionale 165, di cui 40 violenti". Infine, il Servizio nazionale di prevenzione e risposta per i disastri (Senapred) ha comunicato che a fine giornata ieri, c'erano tre importanti incendi boschivi fuori controllo: il Complesso Las Tablas - Riserva Peñuelas (8.500 ettari di superficie interessata); Lo Moscoso (1.500 ettari coinvolti) e Diga La Luz (120 ettari di vegetazione boschiva distrutti).