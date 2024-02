Australia, bambino intrappolato in una macchina pesca pupazzi. VIDEO

Dentro la macchina si è divertito

Il padre di Ethan ha raccontato che suo figlio stava giocando con la macchina prima di scomparire dalla vista. "Nel giro di una frazione di secondo si e' infilato nella macchina e la porta si chiude dietro di lui" ha detto l'uomo. Dentro la macchina il bambino si e' divertito a giocare con i pupazzi. "Non era triste e si divertiva come non mai" ha riferito l'uomo che ha chiesto l'intervento della polizia per tirarlo fuori.