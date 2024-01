Trovato relitto in fondo al Pacifico: sarebbe quello di Amelia Earhart

Un ex pilota ed esploratore sottomarino è convinto di aver individuato il relitto del velivolo in cui nel 1937 avrebbe perso la vita la leggendaria pioniera dell'aria

Tony Romeo, ex ufficiale dell'intelligence dell'Air Force, l'anno scorso si è imbarcato in una esplorazione dei fondali del Pacifico scandagliando con sonar e droni il fondo del mare per cercare di risolvere uno dei grandi misteri della storia dell'aviazione. Dati raccolti da un drone sottomarino in dicembre hanno portato in luce un'immagine che assomiglia molto al bimotore Lockheed 10-E Electra di Amelia Earhart, leggendaria aviatrice statunitense. L'immagine sarebbe stata scattata a quasi 5 mila metri di profondità, 160 chilometri da Howland Island, a metà strada tra l'Australia e le Hawaii, dove, nel luglio 1937, Amalia e il suo navigatore Fred Noonan avrebbero dovuto atterrare in una delle ultime tappe dello sfortunato tentativo di diventare la prima donna a circumnavigare il globo.

Nessun altro incidente in quella zona Le operazioni di ricerca degli aviatori e del relitto furono all'epoca le più costose organizzate dalla Marina Usa e dalla Guardia Costiera, ma non portarono a nulla. La Earhart e Noonan, svaniti senza lasciare traccia, furono dichiarati morti due anni dopo ma i loro resti e quelli dell'aereo non furono mai trovati. Romeo è ora convinto che l'aereo della foto sia quello giusto a causa della forma particolare della coda: "Dovete convincermi che non è un aereo e che non è quello di Amelia", ha detto alla Nbc. "Non ci sono stati altri incidenti in quella zona e certo non di un aereo di quell'epoca con quel particolare design della coda che si vede chiaramente nella foto". vedi anche Etiopia, due piloti si addormentano in volo e mancano la destinazione

Una ricerca stimolante La caccia ad Amelia è costata finora a Romeo undici milioni di dollari finanziati vendendo proprietà immobiliari. "E' forse la cosa più eccitante che farò mai in vita mia", ha detto l'ex ufficiale dell'intelligence al Wall Street Journal. "Mi sento come un bambino di dieci anni che gioca alla caccia al tesoro". Ci sono altre teorie sulla scomparsa della Earhart: secondo Ric Gillespie, un esploratore che per decenni ha fatto ricerche su quel volo, il bimotore di Amelia avrebbe fatto un atterraggio di emergenza a Gardner Island — circa 350 miglia nautiche da Howland Island — e la pilota avrebbe tentato di mandare un Sos per una settimana prima che l'aereo fosse risucchiato dalle acque. leggi anche Boeing 737 Max, incidenti, stop, nuovi problemi. La storia dell’aereo