Francia, approvato alla Camera il diritto costituzionale all’aborto

In Francia il diritto all'aborto è sempre più vicino all'ingresso nella Costituzione (COSA CAMBIA). L'Assemblée Nationale ha infatti adottato ieri sera la stragrande maggioranza la riforma portata avanti dal governo per inserire nella Costituzione una "libertà garantita" per le donne di far ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza.

Atteso il voto al Senato

Il testo è stato adottato con 493 voti contro 30: "Mi preparo a portare il vostro messaggio al Senato", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, all'annuncio dei risultati della votazione. Affinché una revisione costituzionale possa proseguire la sua strada, i senatori, nella camera alta dominata da destra e centro, dovrebbero adottare il testo negli stessi termini, ma la formulazione scelta ha già suscitato diverse reticenze nella maggioranza senatoriale. La lotta per la libertà delle donne di disporre del proprio corpo continua", aveva detto nei giorni scorsi il neo-premeir Gabriel Attal dopo, assicurando ''determinazione totale'' su questo argomento dopo il primo via libero della commissione legislativa dell'Assemblea Nazionale di Parigi.