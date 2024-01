Diritto all'aborto nella Costituzione in Francia, cosa cambia?

La critica è stata mossa da buona parte delle associazioni femministe francesi, che avrebbero preferito una modifica dell'articolo 1 della Costituzione con l'aggiunta dell'aborto tra i diritti riconosciuti, o comunque un testo che esplicitasse che non sarà possibile in futuro ridurre l'accesso all'aborto. "Durante la discussione sulla proposta di legge, nei mesi scorsi, sono state proposte altre formule", ci spiega la giurista Marie Mesnil, esperta in Diritto familiare e della Salute, "che impedissero esplicitamente di rivedere al ribasso le modalità di accesso all'aborto, come le settimane di intervento o la gratuità. Ma la misura però mira a ottenere il maggior numero possibile di voti parlamentari a favore e quindi è stata mantenuta una formulazione poco ambiziosa, per una legge che ha comunque un alto valore simbolico".

Cosa cambierà di fatto se la legge viene approvata

Per l'introduzione definitiva nella Costituzione infatti la legge dovrà essere votata dai parlamentari riuniti in Congresso a Versailles, una modalità eccezionale riservata ai testi costituzionali. E il testo che arriva in Parlamento è il frutto di una serie di compromessi che possano mettere più facilmente tutti d'accordo, o quasi. Se questa proposta di legge andrà a buon fine quindi cosa cambierà, di fatto? "Sul piano delle leggi attuali, nulla, non avrebbe alcun effetto sullo stato giuridico attuale dell’aborto in Francia, come per esempio il tempo massimo di 14 settimane per ricorrervi", spiega ancora Mesnil. "Se un futuro Governo volesse provare a vietare del tutto l'aborto, non potrebbe farlo. Ma potrebbe votare in Parlamento delle leggi per modificarne o ridurne fortemente l'accesso, per esempio limitando a 10 invece che a 14 il numero massimo di settimane in cui è consentito ricorrervi".