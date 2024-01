Etiopia, l'Italia restituisce aereo sequestrato da Mussolini

Lo ha annunciato il primo ministro etiope Abiy Ahmed. "Oggi è un giorno di grande orgoglio". Il velivolo 'Tsehay', che significa 'sole' in tigrino, è il primo modello costruito nel Paese africano ascolta articolo

L'Italia ha restituito ufficialmente all'Etiopia il suo "primo aereo", che era stato sottratto quasi 90 anni fa dalle truppe fasciste di Mussolini. Questa notizia è stata annunciata dal primo ministro etiope Abiy Ahmed, il quale ha dichiarato: "Oggi è un giorno di grande orgoglio per gli etiopi poiché celebriamo la restituzione ufficiale di 'Tsehay' da parte del governo italiano". 'Tsehay' significa 'sole' in tigrino, come la terza figlia dell'allora imperatore Haile Selassie, ed è il primo aereo costruito in Etiopia.

L'aereo fu costruito nel 1935 Il post allega delle foto del biposto rosso splendente, costruito sotto il regno dell'imperatore Haile Selassie. L'aereo è stato restituito all'Etiopia durante la visita di Abiy a Roma in occasione del vertice Italia-Africa. "Esprimo la mia immensa gratitudine alla premier Giorgia Meloni per il suo sostegno da un anno, che ha facilitato questa restituzione", ha aggiunto il Primo Ministro etiope. "Tsehay è il primo aereo costruito in Etiopia nel 1935 grazie alla collaborazione dell'ingegnere e pilota dell'imperatore, Ludwig Weber, e degli etiopi dell'epoca", ha precisato. leggi anche L'Etiopia va in default: non è riuscita a pagare parte del debito

Era conservato al museo dell'aeronautica militare italiana Il Ministero della Difesa italiano ha dichiarato che il monoplano, originariamente di colore grigio argento, aveva effettuato il suo primo volo nel dicembre 1935, descrivendolo come un "esemplare unico". Ha totalizzato una trentina di ore di volo "prima di essere abbandonato ad Addis Abeba nel maggio 1936. Gli italiani lo hanno poi requisito", ha dichiarato il ministero in un comunicato. Il ministero ha precisato che l'aereo era conservato al museo dell'aeronautica militare italiana dal 1941. 'Tsehay' volo' per la prima volta nel dicembre 1935, quando Weber lo porto' a una cinquantina di chilometri dalla capitale Addis Abeba in circa sette minuti. vedi anche Frecce Tricolori a Milano per celebrare i 100 anni dell'Aeronautica