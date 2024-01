California, avvistato per la prima volta un cucciolo di squalo bianco

E’ lungo un metro e mezzo e potrebbe essere nato da poche ore il cucciolo di squalo bianco avvistato lungo le coste della California per la prima volta al mondo. Il video risale alla scorsa estate ed è opera del regista, noto per i suoi video naturalistici, Carlos Gauna e del biologo Phillip Sternes dell'Università della California a Riverside. I fotogrammi sono stati a lungo analizzati e ora pubblicati sulla rivista Environmental Biology of Fishes.

L'avvistamento

Gauna, noto sui social come The Malibu Artist, la scorsa estate stava facendo riprese sull’oceano, vicino a Santa Barbara, e non si è subito reso conto di quanto il suo drone stava catturando. Quando ha rivisto il filmato non poteva credere ai suoi occhi. "Abbiamo ingrandito le immagini, le abbiamo messe al rallentatore e abbiamo visto lo strato bianco che si staccava dal corpo mentre nuotava", ha spiegato Sternes. "Credo che fosse uno squalo bianco appena nato che perdeva il suo stato embrionale", probabilmente il residuo del latte uterino che lo nutriva prima di venire alla luce. L’avvistamento del cucciolo è importante anche per lo studio di questi esemplari: potrebbe infatti permettere di localizzare le nursery dove le femmine vanno a partorire, un’informazione rimasta fino ad ora un mistero. "Il luogo in cui partoriscono è una sorta di Sacro Graal della scienza sugli squali: nessuno è mai stato in grado di individuare dove nascono, né ha mai visto vivo un cucciolo appena nato", ha detto Gauna.