Istanbul, attacco armato in una chiesa italiana: un morto

Un uomo è morto in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, Istanbul. Tutto è avvenuto durante la tradizionale messa della domenica, intorno alle 11:40 ora locale (le 09:40 in Italia). Due persone mascherate - con il volto coperto da passamontagna - hanno fatto irruzione nella chiesa e hanno iniziato a sparare in aria. Poi un uomo è corso verso di loro urlando ed è stato colpito: è di nazionalità turca ed è stato identificato con le iniziali C.T.. Il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya scrive su X che sono in corso "gli sforzi per catturare gli aggressori" e che è stata avviata "un'inchiesta a tutto raggio" per far luce su quanto accaduto, condannando "con forza questo vile attacco”. Secondo il sito on-line turco T24 ci sarebbero altri feriti, notizia non confermata dalle autorità.