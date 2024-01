Parigi, attivisti lanciano zuppa sul vetro della Gioconda al Louvre

Cronaca

Momenti di tensione in piazza della Signoria dove due esponenti di “Ultima generazione” hanno imbrattato con vernice arancione la facciata del palazzo che ospita il Comune. Immediato l’intervento dei vigili urbani, aiutati nell’occasione anche dal primo cittadino che si trovava in piazza per un sopralluogo: 'Sono dei barbari. Non è così che si protesta'