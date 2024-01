Usa, Washington Post: "Trump prepara una nuova guerra commerciale contro la Cina"

Donald Trump sta preparando una nuova grande guerra commerciale contro la Cina, che potrebbe avere ripercussioni a livello internazionale. A riferirlo è il Washington Post che, in un articolo, sottolinea come il candidato repubblicano alla Casa Bianca abbia sostenuto pubblicamente la revoca a Pechino dello status di "nazione più favorita" per il commercio. Una mossa che, secondo il quotidiano statunitense, potrebbe portare a tariffe federali sull'import cinese di oltre il 40%.

L’inchiesta del Washington Post

In privato il tycoon - si legge sulla testata di Washington - avrebbe discusso con il suo entourage sulla possibilità di imporre una tariffa “flat” del 60% su tutti i prodotti cinesi importati. Ma non solo. Trump avrebbe anche avanzato la possibilità di stabilire dei dazi al 10% sulle merci importate da tutti i Paesi, compresa la Cina, per un valore complessivo di quasi 3mila miliardi l'anno.

Nonostante abbia spesso elogiato Xi Jingping come presidente e abbia addirittura firmato con lui un accordo commerciale nel 2020, Trump ora, durante la nuova campagna elettorale, ha preso una posizione più dura nei confronti di Pechino. Tutte queste opzioni, secondo alcuni economisti citati dal quotidiano della capitale statunitense, porterebbero a enormi sconvolgimenti per gli Usa e per le economie globali, il cui impatto sarebbe ben superiore rispetto a quello delle guerre commerciali lanciate da The Donald nel suo primo mandato.