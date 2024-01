Alabama, Kenneth Smith è stato giustiziato con azoto puro

L'uomo è stato dichiarato morto alle 20:25 ora locale. Il via libera alla procedura è arrivato solo dopo il pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha respinto anche l’ultima petizione presentata dai legali dell’uomo per fermare l’esecuzione tramite il gas, che provoca un decesso per soffocamento. La decisione è stata presa con i giudici liberal contrari. L’uomo, 58 anni, era stato condannato a morte per aver commesso un omicidio nel 1988, quando uccise a coltellate la moglie di un predicatore