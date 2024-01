Francia, legge sui migranti bocciata dalla Corte Costituzionale

Politica

Meloni, dalle tensioni al disgelo con Macron. I temi del loro incontro

In un albergo del centro storico della capitale belga si è svolto il primo faccia a faccia ufficiale tra il presidente francese e la premier italiana, a margine del Consiglio europeo. Secondo quanto ha fatto sapere l’Eliseo, tra i temi al centro del dialogo ci sono stati l’Ucraina, la politica industriale europea e anche i migranti, recente motivo di frizione tra le parti

Primo bilaterale ufficiale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. I due si sono incontrati da soli in un albergo del centro storico di Bruxelles, in occasione della prima giornata del Consiglio europeo, senza delegazioni. Dopo l'incontro non sono state diffuse foto

I TEMI – Come ha dichiarato l’Eliseo, Meloni e Macron hanno discusso delle "opportunità di cooperazione" tra Italia e Francia in materia di migrazioni, industria e spazio. La premier italiana e il presidente francese hanno anche parlato della "necessità di continuare ad operare per la sovranità europea" in materia di politica industriale e decarbonizzazione delle economie