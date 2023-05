Il viaggio nei boschi a 2000 metri fra Claviere e Monginevro per ricostruire i percorsi di chi cerca di arrivare in Francia clandestinamente

Sono 16mila solo nel 2022 i migranti che hanno fatto questo percorso per attraversare il confine fra Italia e Francia in modo clandestino. Un crocevia di storie e persone che arrivano sia dalla rotta migratoria balcanica che da quella africana. Viaggi lunghi e difficili per trovare una vita nuova e diversa in un altro paese, migrazioni che per chi arriva dal Maghreb possono significare un viaggio a piedi che dura anche quattro mesi.

Da Claviere a Monginevro

Da Claviere, paesino di 200 abitanti nell’area Metropolitana di Torino a Monginevro, primo paesino delle stesse dimensioni oltre il confine in Francia, a più di 1800 metri di altitudine, sono circa 5 km in linea d’aria, ma decisamente di più fra i boschi. Sentieri che i migranti percorrono spesso con calzature di fortuna, a temperature glaciali e di notte con il rischio di smarrire il sentiero. L’alternativa è provare di giorno, con un maggior rischio di essere individuati dalla gendarmeria francese.