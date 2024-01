Bruxelles, sopravvissuta Olocausto: “L'antisemitismo è tornato in Ue”

"Io ho vinto contro Hitler, ma ora i miei nipoti devono combattere per difendere il loro diritto a vivere in uno Stato ebraico”, ha detto Irene Shashar, che fu rinchiusa nel ghetto di Varsavia nel 1942, parlando ai deputati in occasione della sessione plenaria dedicata al Giorno della memoria

"Dopo il 7 ottobre è tornato l'antisemitismo, gli ebrei oggi di nuovo hanno paura di vivere in Europa”, ha detto Irene Shashar, sopravvissuta all'Olocausto dopo essere stata rinchiusa nel ghetto di Varsavia, parlando agli eurodeputati presenti nell'emiciclo di Bruxelles in occasione della sessione plenaria dedicata al Giorno della memoria.

"Dopo oltre 100 giorni ci sono ancora oltre 100 ostaggi nelle mani dei terroristi: amici vi chiedo la vostra solidarietà e il vostro aiuto per liberare gli ostaggi e riconsegnarli alle loro famiglie. Aiutateci a riportarli a casa vivi", ha detto Shashar durante il suo discorso al Parlamento europeo. "Io ho vinto contro Hitler, ma ora i miei nipoti devono combattere per difendere il loro diritto a vivere in uno Stato ebraico – ha aggiunto la donna –. Dopo il 7 ottobre è tornato l'antisemitismo, gli ebrei oggi di nuovo hanno paura di vivere in Europa. Avevamo detto che 'mai più' avrebbe significato 'mai più' e invece siamo ancora qui a dovere difendere le nostre vite".

Metsola: “Orgogliosa che il Pe si pronunci contro i negazionisti”

"Sono orgogliosa che il Parlamento europeo non sia un luogo di indifferenza. Sono orgogliosa che quest'Aula si pronunci contro i negazionisti dell'Olocausto, contro i miti del complotto, contro la disinformazione e contro la violenza che deliberatamente prende di mira e individua i membri delle nostre comunità", ha affermato la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, aprendo la sessione plenaria dedicata alla Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto. "Nonostante decenni di sforzi, non abbiamo ancora fatto abbastanza per combattere la discriminazione – ha spiegato Metsola –. Il percorso che ci ha portato ad Auschwitz e all'Olocausto è iniziato generazioni prima, con la ricerca del capro espiatorio, il bullismo e la disumanizzazione. Tutto è iniziato con l'ostracismo di coloro che erano visti come 'diversi' – ha proseguito Metsola –. Il regime nazista sterminò 17 milioni di uomini, donne e bambini e inflisse sofferenze e dolori inimmaginabili ad altri milioni, mentre il silenzio degli altri era complice. Come ha detto un sopravvissuto: la cosa veramente orribile è stata l'assenza di orrore di così tanti. Il conforto dell'indifferenza significava che troppi chiudevano gli occhi e si voltavano dall'altra parte", ha concluso la presidente dell'Eurocamera.