Giappone, condannato a morte l'uomo che appiccò incendio a Kyoto

Nel luglio del 2019 Shinji Aoba aveva dato alle fiamme lo studio di animazione in cui lavorava. Il 45enne si era dichiarato colpevole nel corso del processo

Sentenza di condanna a morte per Shinji Aoba, l'uomo responsabile nel luglio del 2019 di aver appiccato un incendio in uno studio di animazione a Kyoto, causando la morte 36 persone. Il 45enne, ex dipendente dell'azienda, si era dichiarato colpevole nel corso del processo. Dall'apertura del processo, lo scorso settembre, si sono svolte 22 udienze.