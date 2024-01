Canada, incidente in elicottero: Zierock trasferito a Vancouver

Il 35enne, titolare della nota cantina vinicola Foradori, versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Nello schianto, avvenuto sulle montagne di Terrace, in British Columbia, sono morte tre persone: due uomini di 29 e 35 anni e il pilota dell'elicottero

È stato trasferito in una clinica specializzata a Vancouver, Emilio Zierock, rimasto ferito nell'incidente con l'elicottero mentre faceva heliskiing in Canada sulle montagne di Terrace, in British Columbia. Il 35enne titolare della nota cantina vinicola Foradori versa in gravi condizioni in coma farmacologico, ma non sarebbe in pericolo di vita, come apprende l'Ansa da fonti vicine alla famiglia.