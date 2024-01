Canada, morti tre altoatesini in un incidente durante heliskiing

Il velivolo su cui si trovavano i tre giovani italiani si è schiantato ieri pomeriggio in una zona montuosa a Terrace, in British Columbia. A bordo c'erano anche altre quattro persone che si trovano in gravi condizioni. Una delle vittime è Heiner junior Oberrauch, fratello dell'ad del gruppo Sportler Jakob Oberrauch, rimasto ferito

Tragico incidente in volo in Canada. Tre altoatesini hanno perso la vita a causa di uno schianto con l'elicottero. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Ieri pomeriggio, verso le 16, l'elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni.