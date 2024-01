Morto il Premio Nobel Arno Penzias, confermò la teoria del Big bang

Lo scienziato, deceduto a 90 anni a causa di complicazioni del morbo di Alzheimer, ha condiviso con Robert Woodrow Wilson una metà del Premio Nobel per la Fisica del 1978 per la scoperta della radiazione cosmica di fondo a microonde, residuo di un'esplosione che ha dato origine all'universo circa 14 miliardi di anni fa. Gli esperimenti hanno fornito prove di un universo dinamico, in evoluzione e con un chiaro punto di origine

Chi era Penzias: la teoria del Big bang e il Premio Nobel

Penzias ha condiviso con Robert Woodrow Wilson una metà del Premio Nobel per la Fisica del 1978 per la scoperta, nel 1964, della radiazione cosmica di fondo a microonde, residuo di un'esplosione che ha dato origine all'universo circa 14 miliardi di anni fa. Quell'esplosione, nota come Big bang, è oggi la spiegazione più ampiamente accettata dell'origine e dell'evoluzione dell'universo. Un terzo fisico, il russo Pyotr Kapitsa, ha ricevuto l'altra metà del Premio Nobel per i progressi non correlati allo sviluppo dell'elio liquido. Fino a quando Penzias e Wilson non hanno pubblicato le loro osservazioni, la teoria del Big bang era in competizione con la teoria dello stato stazionario dell'universo, che prevedeva una distesa più statica, senza tempo, che cresceva nello spazio infinito, con la formazione di nuova materia per riempire i vuoti. Le sonde astronomiche utilizzate da Penzias e Wilson hanno invece fornito prove di un universo dinamico, in evoluzione e con un chiaro punto di origine.