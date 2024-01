Papa: “Social accentuano violenza delle parole, quella di Dio è mite”

Il Pontefice ha celebrato la messa in occasione della Domenica della Parola di Dio. Durante l’omelia, ha sottolineato come si “leggono in continuazione parole sulla Chiesa”: “Finiamo per parlare più di noi che di Cristo. E tante volte al centro rimangono i nostri pensieri e i nostri problemi, anziché Lui con la sua Parola”. Poi ha aggiunto: “La società e i social accentuano la violenza delle parole, noi stringiamoci alla mitezza della Parola che salva, che è mite, che non fa rumore, che entra nel cuore”

Rimettere al centro la parola di Dio. E parlare più di Cristo che della Chiesa. Sono queste le richieste del Papa , avanzate nell'omelia della messa che ha celebrato nella basilica di San Pietro in occasione della Domenica della Parola di Dio. "La società e i social accentuano la violenza delle parole", ha detto Francesco, ricordando invece come la parola di Dio sia "mite", sia "una bussola".

Le parole del Papa

“Mentre si dicono e leggono in continuazione parole sulla Chiesa, ci aiuti a riscoprire la Parola di vita che risuona nella Chiesa! Altrimenti finiamo per parlare più di noi che di Lui. E tante volte al centro rimangono i nostri pensieri e i nostri problemi, anziché Cristo con la sua Parola. Ritorniamo alle sorgenti per offrire al mondo l'acqua viva che non trova”, ha detto il Pontefice nell’omelia. “E mentre la società e i social accentuano la violenza delle parole – ha aggiunto –, noi stringiamoci alla mitezza della Parola che salva, che è mite, che non fa rumore, che entra nel cuore". Il Papa ha poi consigliato di portarsi sempre dietro un piccolo Vangelo, nella borsa o "nel telefonino". Perché, ha spiegato, la Parola di Dio è come "una bussola": "Tante volte fatichiamo a lasciare le nostre sicurezze, le nostre abitudini, perché rimaniamo impigliati in esse come i pesci nella rete. Ma chi sta a contatto con la Parola guarisce dai lacci del passato, perché la Parola viva reinterpreta la vita, risana anche la memoria ferita innestando il ricordo di Dio e delle sue opere per noi. La Scrittura ci fonda nel bene, ci ricorda chi siamo: figli di Dio salvati e amati”.