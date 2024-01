Afghanistan, aereo passeggeri precipita nel Nordest del Paese

In Afghanistan un aereo passeggeri, indiano come ha riferito il canale televisivo locale Tolonews (citando Zabihullah Amiri, un funzionario del dipartimento provinciale di informazione) è precipitato questa mattina nella regione montuosa di Badakhshan, nel Nordest del paese. L'aereo, un Falcon, risulta iscritto nel registro statale degli aerei civili della Federazione Russa, come riporta la Tass. A bordo c'erano sei persone: quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri. La causa potrebbe essere un malfunzionamento tecnico. (INCIDENTE ALL'AEROPORTO DI TOKYO)