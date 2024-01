Al centro della puntata di Progress il Global risk report 2024 diffuso a Davos che parla dei pericoli delle nuove tecnologie in questo 2024 in cui oltre metà della popolazione mondiale andrà al voto

Disinformazione e intelligenza artificiale al centro della puntata di Progress dopo che il Global Risks Report del World Economic Forum ha indicato la disinformazione come principale minaccia per l'umanità, posizionandola al di sopra di emergenze climatiche e conflitti armati.

2024, l'anno elettorale

Il 2024 si preannuncia come un anno cruciale: più di 4 miliardi di persone, più della metà della popolazione mondiale, saranno chiamate al voto, dagli Stati Uniti all'India, dal Messico all'Indonesia. In questo scenario, la disinformazione rappresenta una minaccia significativa, con il potenziale di distorcere il voto degli elettori e alterare i risultati politici. Questo pericolo è ulteriormente amplificato dagli avanzamenti nel campo dell'intelligenza artificiale, che facilitano la produzione di fake news realistiche in modo economico e veloce.

Gli ospiti

Ospiti della puntata Francesca Lagioia, Senior Assistant presso i dipartimenti di legge e di ingegneria dell’università di Bologna e docente dell’European university institute, centro di ricerca della comunità europea. E Pierguido Iezzi, CEO di Swascan, società nel campo della cybersicurezza.

Il ruolo di OpenAI

Tra i temi della puntata anche la responsabilizzazione delle grandi piattaforme di intelligenza artificiale. OpenAI, creatrice di ChatGPT, ha annunciato una serie di strategie per aumentare la trasparenza dei contenuti generati dai propri sistemi in vista dell’anno elettorale. Si punta alla collaborazione con media autorevoli, allo sviluppo di strumenti per identificare immagini artificiali e all’addestramento delle AI per prevenire gli abusi.

Il progetto AI4trust

Nel campo della prevenzione alla circolazione di contenuti falsi è impegnato anche SkyTG24 che fa parte del consorzio AI4TRUST. Un progetto finanziato dall’Unione Europea che mira a creare una piattaforma che integri il monitoraggio di social network e media con le più avanzate tecnologie basate sull’intelligenza artificiale così da rendere più efficace l’attività di giornalisti, fact-checkers e decisori politici nello sforzo di contrasto alla disinformazione.