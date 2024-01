Japan Airlines, ex hostess guiderà compagnia. Prima donna presidente

Mitsuko Tottori era diventata hostess a vent’anni. La sua promozione rappresenta un caso eccezionale in una realtà dove il gender gap nel mondo del lavoro è ancora molto forte. La donna sostituirà l’attuale presidente Yuji Akasaka a partire dal 1° aprile 2024. “Spero che la mia nomina possa incoraggiare o dare ad altre donne il coraggio di fare un passo in avanti”, ha dichiarato

Un’ex hostess alla guida di una compagnia aerea: è la storia di Mitsuko Tottori, 59 anni, che a partire dal 1° aprile di quest’anno ricoprirà il ruolo di presidente di Japan Airlines. Sarà la prima leader donna della compagnia. Un fatto insolito, non solo perché ha compiuto i suoi primi passi nell’azienda come hostess negli anni ’80, ma anche a causa dei pregiudizi di genere altamente diffusi in Giappone e alla rarità con cui vengono concesse promozioni alle lavoratrici. A giugno 2023, il Giappone risultava al 125º posto su 146 paesi nella classifica sul gender gap del World Economic Forum. L’avanzamento di carriera di Tottori rappresenta, quindi, un grande segnale per uno stato in cui il cammino verso l’uguaglianza di genere sul lavoro è ancora molto lungo.