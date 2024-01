Albania, i reali annunciano il divorzio dopo otto anni di matrimonio

I due si erano sposati nel 2016 in un’elegante cerimonia a Tirana trasmessa in diretta televisiva. Si erano conosciuti nel 2008 e fidanzati nel 2010. Nell’ottobre del 2020 è nata la figlia Geraldine, che prende il nome dalla bisnonna defunta.

Secondo quanto riportato dal magazine “Hello!”, anche la principessa avrebbe comunicato la decisione in un post sul suo profilo Instagram, ora reso privato, riportando poi la stessa comunicazione su Facebook. Nella dichiarazione, Elia parla in questo modo delle sue sensazioni in merito alla vicenda: “Questa non è affatto una realtà che mi rende felice, poiché credo nei valori della famiglia come la cosa più preziosa. Non avrei mai scelto che mia figlia crescesse con genitori separati, ma a volte la separazione è l’unica opzione. La cosa più importante è che la mia bambina viva questo momento nel modo più semplice possibile. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto e mi avete dato coraggio”.

Chi sono i reali albanesi

Elia Zaharia Zogu è nata l’8 febbraio 1983 a Tirana. La madre è una nota attrice, mentre il fratello minore è attore e regista. Nel 2002 si è diplomata alla Scuola d’Arte Nazionale Jordan Misja di Tirana in arte e scenografia. Successivamente, si è trasferita a Parigi per i suoi studi universitari, dove ha incontrato il principe Leka. Nel 2005 si è laureata in drammaturgia all’Università di Bordeaux, mentre ha frequentato una scuola privata di teatro francese a Parigi, il Cours Florent. Ha poi proseguito i suoi studi in recitazione scenica presso l’Università Paris 8, conseguendo la laurea nel 2010. Ora è attrice e cantante.

Il principe è nato, invece, in Sudafrica nel 1982, nonostante il governo sudafricano fece in modo di far risultare l’ospedale come collocato in territorio albanese. Il principe, dopo essersi laureato nel Regno Unito, ha completato i suoi studi a Perugia, nell’Università per Stranieri. Ha studiato anche relazioni internazionali.