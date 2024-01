Capodanno, italiana ferita da un proiettile a Tirana torna in Italia

Il rientro in Italia

Ad accompagnare la 52enne nel trasferimento in aereo è stata un’equipe sanitaria composta da un medico anestesista e un infermiere di area critica. A seguito dell’atterraggio a Bari, avvenuto alle 14.45, A. C. è stata subito presa in carico dall’unità operativa di chirurgia toracica del Policlinico barese. Al momento le sue condizioni sono stabili e, nelle prossime ore, verrà eseguita una tac per valutare il quadro clinico. Solo al termine degli opportuni accertamenti la donna potrà essere sottoposta all’operazione chirurgica di rimozione del proiettile, conficcato in un polmone. “Ringrazio tutte le persone, le istituzioni e il personale medico sanitario che si sono subito attivate per riportare la paziente in Italia. Adesso la paziente è assistita dal Policlinico di Bari e a lei vanno i più sinceri auguri di una pronta guarigione”, ha dichiarato il presidente Emiliano.