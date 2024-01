Capodanno, italiana ferita in Albania, l'appello: aiutateci a tornare

E' accaduto nel centro della capitale albanese dove la donna, 52enne originaria di Bari, si trovava con il marito per festeggiare l'inizio del 2024. Un proiettile vagante sparato da ignoti l'avrebbe colpita all'orecchio, alla gola e a un polmone. Le procedure per il rimpatrio, necessario per sottoporla a un delicato intervento al Policlinico di Bari, risultano però complesse e il trasferimento in aereo costa 15mila euro ascolta articolo

Una donna italiana, originaria della città di Bari, è rimasta gravemente ferita a Tirana. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita durante la notte di Capodanno da un proiettile vagante. La 52enne, che ha riportato ferite all’orecchio, alla gola e a un polmone, è attualmente ricoverata in condizioni serie nel reparto di traumatologia in un ospedale della capitale albanese e attende di essere rimpatriata in Italia per sottoporsi a un delicato intervento d’urgenza. Le procedure per il trasferimento però risultano costose e complesse.

Le complicazioni “Siamo in attesa di una conferma per il coordinamento del trasporto in elisoccorso della signora, che entro una settimana deve assolutamente sottoporsi all’operazione di rimozione del proiettile al Policlinico di Bari”, ha detto a Sky TG24 il legale della donna, Vito Leonardo Candeloro. Stando alle dichiarazioni dell’avvocato, alla vittima sarebbe stata negata “senza alcuna motivazione” la possibilità di effettuare l’intervento a Tirana. “Il trasferimento in aereo per l’Italia, che deve avvenire con l’ausilio di sanitari medici, sarà a carico della signora al costo di 15mila euro, poiché né lo Stato italiano né quello albanese si fanno carico del pagamento”, ha sottolineato ancora Candeloro.

L'incidente La donna, che si trovava in vacanza a Tirana con il marito per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, sarebbe stata colpita dal frammento di un proiettile mentre passeggiava in un viale alberato del centro cittadino. Il colpo le ha prima tagliato l’orecchio, poi colpito la gola e infine perforato un polmone. “Alla signora è stato negato il soccorso da due pattuglie della polizia albanese, nonostante fossero state sollecitate dal marito. Ad aiutarla è stato un passante”, ha aggiunto l'avvocato della donna. Secondo le prime ricostruzioni, il proiettile sarebbe stato sparato verso l’alto e, ricadendo, avrebbe colpito un albero distruggendosi. Un frammento di esso, poi, avrebbe ferito la 52enne italiana.