Cimeli "The Crown" all’asta, Johnson vuole porta N. 10 Downing Street

Secondo il tabloid The Sun, l’ex primo ministro vorrebbe aggiudicarsi la copia dell’ingresso della residenza di Downing Street (La corrispondente)

LONDRA -In tutto il mondo ci sono politici attaccati alla famigerata poltrona. Il Regno Unito è però l'unico Paese ad avere un ex primo ministro affezionato alla... porta. Non una qualsiasi, naturalmente, ma quella iconica al numero 10 di Downing Street, residenza del capo del governo britannico



All’asta i costumi e oggetti di scena della serie “The Crown”

Secondo indiscrezioni riportate dal tabloid The Sun, l'ex Premier Boris Johnson vorrebbe aggiudicarsi all'asta la copia della porta utilizzata dalla fortunata serie The Crown. Ora che infatti la produzione è finita, tutti i principali costumi e oggetti di scena verranno battuti a un'asta organizzata da Bonham e che avrà luogo a Londra a febbraio.

Una porta da 30 mila sterline

Secondo i bene informati, Johnson, benché chiamato a sostenere le spese di due divorzi e otto figli, e per questo sempre alla ricerca di nuove entrate per sostenere la famiglia allargata, non avrebbe esitazioni nell'acquistare l'ingombrante oggetto, che ha una base d'asta di 30 mila sterline, oltre 34 mila euro.

Le dimissioni a causa degli scandali

L'ex premier è stato l'inquilino di "Number ten" dal dicembre 2019 al settembre 2022, quando fu costretto ad abbandonare il ruolo di capo di governo e del partito conservatore a causa dei numerosi scandali (primo fra tutti il cosiddetto “partygate” che avevano caratterizzato la sua amministrazione). Qualora entrasse in possesso della copia della celeberrima porta nera, resta solo da capire dove la metterà.