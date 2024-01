Usa, caucus repubblicani in Iowa (con freddo polare): Trump favorito

Sta per partire la stagione delle Primarie in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. Lo Stato con capitale Des Moines si prepara al voto in un clima polare, con le temperature che raggiungono i -30 gradi ascolta articolo

Sta per partire ufficialmente negli Stati Uniti la stagione delle Primarie, per scegliere che parteciperà alle elezioni presidenziali in programma il 5 novembre 2024. A dare inizio alla corsa alla Casa Bianca è l'Iowa, che lunedì 15 gennaio ha in programma i "caucus" repubblicani, con Donald Trump grande favorito. Ma c'è l'incognita del maltempo, con il freddo polare che ha portato al crollo delle temperature fino a -30 e che potrebbe condizionare l'esito del voto.

L'incognita maltempo Il grande freddo, in seguito alle tempeste di neve, ha già creato problemi alle battute finali della campagna elettorale repubblicana, costringendo i candidati a cancellare alcuni eventi. Il timore è che, con la colonnina di mercurio saldamente sotto lo zero, molti elettori dell'Iowa decidano di stare a casa al caldo invece di andare in scuole, palestre e chiese per il voto. "Questo è il clima peggiore che si può avere per un caucus", ha detto Craig Robinson, stratega repubblicano dell'Iowa. leggi anche Usa, Trump condannato a pagare quasi 400mila dollari al New York Times

Il piano dei repubblicani Per favorire l'affluenza, il partito repubblicano si sta organizzando con servizi ad hoc. Gli elettori potranno attendere all'interno delle strutture adibite per i caucus, quindi al caldo, per ottemperare le formalità di registrazione invece che nelle consuete file all'esterno. I volontari aiuteranno gli anziani che vogliono votare prevedendo una assistenza completa in modo che, tra freddo e ghiaccio, non si espongano a rischi per la salute. leggi anche Usa, Congresso raggiunge un accordo per evitare lo shutdown

Trump favorito nonostante i processi Ma al di là dell'incognita maltempo, cosa dicono i sondaggi? Trump, come detto, resta il grande favorito sui rivali Nikki Haley e Ron DeSantis, che si contendono un secondo posto che varrebbe come una vittoria. Secondo un sondaggio del Des Moines Register, l'ex presidente americano ha il 48% delle preferenze, in lieve calo rispetto al 51% di dicembre 2023. Haley è seconda con il 20%, in rialzo di quattro punti sull'ultima stima, mentre DeSantis è terzo con il 16%, in calo di tre punti. L'obiettivo del tycoon è una vittoria con un margine superiore ai 13 punti, un'impresa mai riuscita a un candidato nello Stato. L'idea che circola negli ambienti vicino a Trump è che un trionfo a doppia cifra potrebbe mettere fine alla campagna elettorale repubblicana, con un duro colpo a Haley e DeSantis. Ma sulla corsa alla Casa Bianca pesano i 91 capi di accusa mossi contro Trump, quattro volte incriminato e a rischio processo: uno potrebbe iniziare il 4 marzo, la vigilia del Super Tuesday. leggi anche Elezioni Usa 2024, accuse Haley-De Santis. Trump: mondo mi temeva

Cosa sono i "caucus" Con il termine "caucus" si intendono le assemblee elettive a cui accedono gli iscritti al partito e che dagli analisti politici sono considerate "riunioni di quartiere" per il loro numero circoscritto. I caucus valgono anche per i democratici, che però hanno deciso che, a differenza dei repubblicani, si potrà votare per posta fino a marzo. approfondimento Primarie elezioni Usa 2024, come funzionano: date e regole