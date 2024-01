Ecuador, tentato golpe dei narcos e violenze: cosa sta succedendo

L'Ecuador è piombato nel caos all'improvviso, in maniera violenta. Ci sono nomi - come Aguilas Fatales, Latin Kings, Los Lobos, los Tiguerones - che per gli ecuadoriani rappresentano il terrore. Cosa sta succedendo? È bastato che il giovanissimo neopresidente, Daniel Noboa, dichiarasse mano dura contro il narcotraffico per far scattare una reazione con scene da guerra civile. Una violenza mai vista prima d'ora, con tanto di panico in diretta televisiva per gli spettatori del canale TC Television di Guayaquil. Quando un commando di ragazzini incappucciati e armati fino ai denti ha invaso una trasmissione in corso. La paura in diretta tv: pistole e fucili spianati, granate mostrate alle telecamere, il conduttore in panico con una dinamite infilata nel taschino della giacca a invocare il non intervento della polizia. "Agenti, per favore, state calmi, che qui saltiamo tutti in aria". (ECUADOR NEL CAOS: LE FOTO - ADOLFO MACIAS: CHI E' FITO, IL BOSS DEL NARCOTRAFFICO)