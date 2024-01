Spagna, torna l'obbligo della mascherina negli ospedali

Lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Sanità, Monica Garcia, che ha sottolineato come, nonostante il mancato accordo fra le regioni, la misura entri in vigore in tutto il territorio nazionale, sulla base della normativa che consente al ministero di "unificare i criteri" in caso di epidemie

La mascherina è tornata obbligatoria negli ospedali e nei centri sanitari di tutta la Spagna. Una decisione dettata dalla necessità di far fronte al forte aumento dell'incidenza di casi di Covid-19 e all'epidemia di influenza. Lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Sanità, Monica Garcia, che ha sottolineato come, nonostante il mancato accordo fra le regioni, la misura entri in vigore in tutto il territorio nazionale, sulla base della normativa che consente al ministero di "unificare i criteri" in caso di epidemie.