Draghi, candidato presidente del Consiglio europeo: ipotesi FT

L'intenzione di Charles Michel di dimettersi anticipatamente dalla carica di Presidente del Consiglio europeo ha dato il via al toto nomine per i posti di vertice dell'Ue. In testa l'ex primo ministro italiano Mario Draghi indicato come uno dei principali candidati. Lo scrive il Financial Times, che però rivela: "Una fonte vicina a Draghi ha dichiarato che non è in cerca di alcun ruolo di primo piano".