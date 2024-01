Charles Michel verso le dimissioni da presidente del Consiglio europeo

Il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, si candiderà alle elezioni europee del prossimo giugno e dovrà pertanto lasciare il suo incarico a luglio, prima della scadenza naturale del mandato. "Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee di giugno 2024" ha annunciato ai media belgi, "ciò significa che eserciterò la mia funzione di presidente del Consiglio europeo fino a quando presterò giuramento come eurodeputato, cosa che avrà luogo il 16 luglio". Il mandato di Michel, 48 anni, avrebbe dovuto terminare a novembre di quest'anno. "Dopo le elezioni europee, tra fine giugno e primi di luglio, è previsto che il Consiglio si riunisca e prenda delle decisioni, in particolare per designare il mio successore", ha aggiunto Michel, già premier belga, che guiderà la lista del Movimento riformatore (Mr, il partito liberale francofono). Le procedure europee prevedono, in caso di fine mandato anticipata per un impedimento, che il presidente del Consiglio europeo sia rimpiazzato fino all'elezione del successore dal premier del Paese titolare della presidenza semestrale del Consiglio Ue. A luglio, questa posizione sarà ricoperta dal premier ungherese Viktor Orban. Michel ha fatto tuttavia presente che è possibile mutare queste regole "a maggioranza semplice".