Luna, la Nasa posticipa al 2025 la missione Artemis 2

E' stata rinviata a settembre 2025 la missione Artemis 2 della Nasa, inizialmente prevista per la fine del 2024. Ad annunciarlo è stato l'amministratore capo della Nasa Bill Nelson nella conferenza stampa sull'aggiornamento dei programmi per il ritorno alla Luna. "Per poter svolgere in sicurezza le nostre prossime missioni Artemis sulla Luna con gli astronauti puntiamo ora a settembre 2025 per Artemis 2 e al settembre 2026 per Artemis 3", ha detto Nelson. L'annuncio dei rinvii è arrivato all'indomani del lancio e dei successivi problemi del lander Peregrine, costruito dall'azienda privata Astrobotic e al quale la Nasa ha affidato sei esperimenti per raccogliere dati utili al programma Artemis.