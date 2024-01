Epifania, omelia del Papa:"Vita si spegne se siamo ostaggi rimpianti"

Il Pontefice ha celebrato la messa nella solennità dell'Epifania, nella Basilica di San Pietro. E si è soffermato sulle figure dei Magi: "Essi hanno gli occhi puntati verso il cielo, i piedi in cammino sulla terra, il cuore prostrato in adorazione"

I Magi "sono immagine dei popoli in cammino alla ricerca di Dio, degli stranieri che ora sono condotti sul monte del Signore, dei lontani che adesso possono udire l'annuncio della salvezza, di tutti gli smarriti che sentono il richiamo di una voce amica", ha detto ancora il Papa nella sua omelia. Osservando questi sapienti venuti dall'Oriente, il Pontefice si è soffermato su tre aspetti: "Essi hanno gli occhi puntati verso il cielo, i piedi in cammino sulla terra, il cuore prostrato in adorazione". I Magi, ha proseguito, "che pure sono stranieri e ancora non hanno incontrato Gesù, ci insegnano a guardare in alto, ad avere lo sguardo rivolto al cielo, ad alzare gli occhi verso i monti da dove ci verrà l'aiuto, perché il nostro aiuto viene dal Signore".

"Nella Chiesa anziché dividerci rimettiamo Dio al centro"

"Abbiamo bisogno di aver lo sguardo rivolto verso l'alto anche per imparare a vedere la realtà dall'alto", ha poi detto papa Francesco. "Ne abbiamo bisogno nella Chiesa - ha quindi avvertito - dove, invece che dividerci in base alle nostre idee, siamo chiamati a rimettere Dio al centro".

Annuncio Pasqua 2024 sarà domenica 31 marzo



Durante la messa come da tradizione è stato anche dato l'annuncio del giorno della Pasqua di quest'anno e delle altre festività. Centro di tutto l'Anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella Domenica di Pasqua il 31 marzo", ha letto il diacono. "Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi - ha proseguito -: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio; l'Ascensione del Signore, il 9 maggio; la Pentecoste, il 19 maggio; la prima domenica di Avvento, il 1/o dicembre". In Italia la solennità dell'Ascensione del Signore si celebra comunque domenica 12 maggio.