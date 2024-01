L’Fbi ha avviato un’indagine per terrorismo interno a seguito dell’incidente d’auto che, avvenuto nella notte di Capodanno a Rochester nello Stato di New York, ha provocato la morte due persone e il ferimento di altre cinque. I due veicoli coinvolti si sono schiantati travolgendo la folla che in quel momento stava uscendo dal concerto di Capodanno all'interno del Kodak Center della città.

Cosa è successo

Come riporta la Cnn, il conducente sospetto, identificato come Michael Avery di Syracuse e attualmente ricoverato in gravi condizioni, avrebbe lasciato un biglietto d’addio e un diario nella sua camera d’albergo. La sua automobile, inoltre, era imbottita di bombole di gas. Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli coinvolti nell’incidente, un Suv Ford e un Mitsubishi Outlander, si sono schiantati tra loro. La forza dell’impatto avrebbe poi spinto le due automobili contro un gruppo di pedoni che in quel momento, intorno alle 00.50, stava attraversando la strada. I due passeggeri che viaggiavano a bordo della Mitsubishi sono rimasti uccisi, mentre l’autista è stato portato in ospedale con ferite non mortali. Stando alle dichiarazioni del capo della polizia di Rochester, David Smith, anche il conducente della Ford è ricoverato in gravi condizioni. L’incidente ha successivamente provocato un incendio, probabilmente alimentato anche dalla presenza di “almeno una dozzina di taniche di benzina dentro e attorno al veicolo colpito”, ha precisato Smith. Sul fatto indagano l’Fbi e la polizia di Rochester.