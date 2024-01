Frederik di Danimarca, chi è l'erede della regina Margrethe II

La regina, a sorpresa e in diretta televisiva, parlando ai sudditi da Palazzo Amalienborg durante il discorso di fine anno ha abdicato in favore del figlio, che salirà al trono il prossimo 14 gennaio. Da giovane Frederik è stato etichettato come “principe festaiolo”, ma nel tempo è maturato diventando il primo reale danese a completare una formazione universitaria. Oggi è sposato con Mary, la coppia è stimata e considerata dai connazionali un simbolo dei valori moderni