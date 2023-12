Londra, ripreso il traffico degli Eurostar ma sono previsti ritardi

Il servizio ferroviario di Eurostar è ripreso questa mattina dopo la cancellazione di tutti i treni da e per Londra nella giornata di ieri a causa dell'allagamento di due tunnel nel sud dell'Inghilterra. La compagnia ha comunque avvertito i passeggeri in partenza che potrebbero verificarsi ancora oggi ritardi a causa di "alcune limitazioni di velocità in vigore al mattino".