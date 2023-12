Londra, cancellati 14 Eurostar: disagi per migliaia a Capodanno

Blackout nel Regno Unito, nel fine settimana di maggiore traffico, con migliaia di passeggeri rimasti bloccati nei loro spostamenti in vista del Capodanno. Sono, infatti, almeno 14 i treni Eurostar cancellati sabato mattina a causa di una chiusura dei binari nei pressi di Londra. "A causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, siamo costretti a cancellare alcuni treni da e per Londra", ha dichiarato Eurostar sul suo sito web. Queste cancellazioni, che si verificano in uno dei fine settimana più affollati dell'anno, lasceranno a piedi migliaia di passeggeri.

Un tunnel allagato

Secondo l'agenzia di stampa britannica Pa, i treni sono stati cancellati a causa dell'allagamento di un tunnel nel sud dell'Inghilterra. I treni sono stati cancellati "fino alla fine della giornata" perché si prevedono forti piogge. Il 21 dicembre, in piena stagione festiva, i passeggeri di Eurostar hanno già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che ha paralizzato il tunnel della Manica.