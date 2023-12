Ghana, giornalista canta 110 ore e conquista record nel Guinness

La giornalista ghanese Afua Asantewaa Aduonum ha battuto il primato per la maratona di canto più lunga di un individuo ed è entrata ufficialmente nel Guinness World Record. Dalla mezzanotte del 24 dicembre la donna ha eseguito centinaia di canzoni ghanesi consecutive battendo così il record detenuto da Sunil Waghmare, un indiano che nel 2012 cantò per 105 ore consecutive. L'evento è stato seguito dalla tv nazionale con numerosi collegamenti e Afua è stata sostenuta sia dal pubblico televisivo che da una gran folla accorsa sotto il palco per manifestare il proprio supporto. Anche il vicepresidente ghanese Mahamudu Bawumia è andato personalmente a manifestarle il suo sostegno. Afua Asantewaa Aduonum ha cantato per 110 ore su un palco allestito nel villaggio Akwaaba, ad Accra.