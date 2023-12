Elezioni in Egitto, Al-Sisi rieletto presidente

Oltre 39 milioni di persone hanno votato per Sisi, ex capo dell'esercito alla guida del Paese arabo dal 2014

Il presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, è stato riconfermato per un terzo mandato con l'89,6% delle preferenze. I risultati definitivi delle elezioni presidenziali, che si sono svolte dal 10 al 12 dicembre, sono stati annunciati oggi in conferenza stampa dal presidente dell'Autorità elettorale egiziana, Hazem Badawi. Oltre 39 milioni di persone hanno votato per Sisi, ex capo dell'esercito che governato il più popoloso dei Paesi arabi da un decennio. L'affluenza ha raggiunto un massimo storico: 66.8%.