Maternità surrogata, arriva l'apertura dell'Eurocamera

Il certificato di genitorialità

Perno del provvedimento voluto dall'Eurocamera sarà il cosiddetto certificato di genitorialità che, una volta concesso da uno Stato membro, anche in formato digitale, dovrà essere riconosciuto in tutta quanta l'Unione. Dall’Eurocamera, infatti, sottolineano che il mancato riconoscimento di questo certificato "dovrà essere possibile solo per motivi rigorosamente definiti e dopo una valutazione individuale, per evitare discriminazioni". Positiva la reazione delle opposizioni. "Avremo più diritti per i genitori e i bambini", ha commentato Sabrina Pignedoli del M5s. "Una buona notizia per i due milioni di bambine e i bambini in Europa che rischiano di non vedere riconosciuti i loro genitori", ha sottolineato poi il capodelegazione del Pd, Brando Benifei. Per la destra la mossa dell'Eurocamera è "un sotterfugio inventato per provare a imporre dall'alto il riconoscimento dell'aberrante pratica dell'utero in affitto", come sottolineato dal capo delegazione di FdI, Carlo Fidanza e dall'eurodeputato Vincenzo Sofo. "Ci batteremo ora affinché il Consiglio Ue eviti che tale regolamento possa avere luce verde e diventare operativo", hanno riferito.

La ratifica dei governi degli Stati membri

La nuova normativa, adesso, dovrà essere ratificata dai rappresentanti dei governi dei 27 Stati membri, dove rischia però di arenarsi qualora mancasse l'unanimità. Davanti alla proposta, dunque, c'è una strada ancora molto articolata ma il messaggio dell'Eurocamera risulta piuttosto chiaro: le famiglie non sono fatte solo da papà e mamma.