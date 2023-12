Usa, mamma ritira figlia da scuola per fare carriera come influencer

Kat Clark conduce un podcast piuttosto popolare insieme alle figlie chiamato "Basically Besties" (praticamente migliori amiche). “Creare contenuti per TikTok richiede molto tempo e questo è ciò che funziona meglio per la nostra famiglia”, ha spiegato la donna

Kat Clark ha più di cinque milioni di followers su TikTok e nel 2022 è stata premiata Content Creator dell'anno. Ha 37 anni, un marito e due figlie, Latisha (20 anni) e Deja (12 anni) con le quali conduce un podcast piuttosto popolare chiamato "Basically Besties" (praticamente migliori amiche). Così per non intralciare la carriera da influencer della figlia più piccola ha deciso di ritirarla da scuola. Una scelta che ha ovviamente suscitato non poche polemiche, ma secondo quanto riporta il DailyMail la madre non avrebbe ripensamenti: “L'educazione tradizionale ha funzionato per Deja durante la scuola primaria, perché al tempo avevo un lavoro in azienda. Da quando sono impegnata in questa nuova carriera, però, viaggio molto e spesso devo volare a Sydney”.

Studierà da casa



Tuttavia, Kat non ha intenzione di interrompere completamente il percorso educativo della figlia 12enne. Il prossimo anno, infatti, riceverà la sua istruzione direttamente da casa: “Crediamo che per lei sia la soluzione migliore perché non vogliamo che debba rinunciare a queste opportunità. Creare contenuti per TikTok richiede molto tempo e questo è ciò che funziona meglio per la nostra famiglia”.