Influencer, 28 milioni di italiani ne seguono almeno uno sui social

Gli influencer

Sul podio degli influencer più conosciuti c’è la coppia Chiara Ferragni e Fedez. Seguiti da Giulia De Lellis, Benedetta Rossi, Clio Make up. Ma non sempre il creator più conosciuto è quello di cui il pubblico è affezionato follower. Non è solo la notorietà a fare di un influencer un partner efficace per le aziende. Tanto è vero che se tra chi nomina e chi segue Chiara Ferragni c'è un rapporto del 44%, per personaggi come Benedetta Rossi la percentuale cresce al 93%, Paola Turani raggiunge il 78%, Clio Make up il 61%. Il rilevamento è stato condotto da Eumetra, Istituto di ricerca sociale e di marketing, su un campione di 2000 persone suddivisi per fasce d'età: Baby boomers (1945-64), Generation X (1965 - 1984), Millennials (1984 - 1994), Generazione Z (1995 - 2010).