Influencer mangia la pizza e cancella le stories all'arrivo del conto

Un'influencer, dopo aver mangiato nella pizzeria sul lungomare di Errico Porzio a Napoli e aver postato sui social alcune stories positive sull'esperienza vissuta nel locale, le avrebbe poi cancellate una volta compreso di dover pagare il conto come una cliente qualsiasi. La vicenda è stata rivelata dallo stesso pizzaziolo napoletano sui suoi canali social, dove ha riportato il messaggio dell'influencer rivolto ai gestori del locale. "Ciao ragazzi, grazie per la pizza personalizzata per le foto e soprattutto per l'ago e il cotone. Mi sono trovata ad eliminare video e foto perché, lo sapete, per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente le aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Recensisco positivamente l'azienda in cambio del servizio o del prodotto offerto gratuitamente. Arrivederci, ci rivedremo".