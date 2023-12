Usa, tornado nel Tennessee: almeno 6 morti, tra cui un bambino

Mondo

Violente raffiche di vento e onde gigantesche: il maltempo, descritto come una 'megatempesta', ha provocato otto morti in Russia, nella Crimea annessa e in altre regioni occupate dell'Ucraina e della Moldavia. Soprannominato 'tempesta del secolo' e/o 'mega-tempesta' dai media russi, il maltempo, ha colpito duramente la Crimea e il sud-ovest della Russia. Si sono verificate “interruzioni di corrente in più di 2.000 città e villaggi in 16 regioni dell'Ucraina', ha fatto sapere Zelensky