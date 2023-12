Egitto al voto, al-Sisi grande favorito per un terzo mandato

Oggi per l'Egitto è giornata elettorale: si rinnova la carica presidenziale nel mezzo di una crisi economica senza precedenti e in un clima di insicurezza regionale per la guerra Israele-Hamas, che però non intaccano la popolarità del capo di stato uscente, Abdel Fattah al-Sisi, grande favorito alla riconferma a un terzo mandato. In tutto circa 67 milioni di egiziani di più di 18 anni hanno il diritto di voto sia in patria che all'estero - dove le urne sono aperte dal 1° dicembre - mentre in Egitto le operazioni dureranno tre giorni, fino al 12 dicembre, in 10.085 seggi elettorali. (I CANDIDATI)